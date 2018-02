Cattrysse naar nieuw project met N-VA/Samen SCHEPEN VERLAAT BEWUST 12, WIE VOLGT ZIJN VOORBEELD? LEEN BELPAEME

06 februari 2018

02u45 0 De Haan Rudi Cattrysse, schepen voor Bewust 12 in De Haan, stapt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in een nieuw project met N-VA/Samen, dat momenteel in de oppositie zit. Een opvallende beslissing, maar het is dan ook al lang geen geheim meer dat het slecht gaat binnen de meerderheidspartij. Cattrysse is de eerste die het schip verlaat.

Het gaat al een tijdje niet goed in het schepencollege van De Haan. Persoonlijke meningsverschillen staan de werking van het gemeentebestuur in de weg en het was dan ook wachten tot wanneer de bom zou barsten. Schepen Rudi Cattrysse loopt nu over naar N-VA/Samen en daarmee komen de eerste barsten tevoorschijn.





"Ik ga niet naar de N-VA, maar we starten een nieuw project. Ik had eerder al beslist om niet meer mee te gaan met Bewust. Ik voelde me er niet meer goed bij. Er zijn altijd maar discussies tussen de verschillende collega's. Ik heb zoveel mogelijk proberen te lijmen, maar mijn pot is leeg."





Elkaar aanvullen

"Het was tijd om aan mezelf en mijn gezondheid te denken. Toen de vraag van Wilfried kwam, zag ik het wel zitten. We vullen elkaar goed aan. Hij is de man van de dossiers, ik ben meer de man van het volk. Ik heb de afgelopen jaren ook veel goede momenten beleefd met Bewust, maar ik wil streven naar een college waarin we samen kunnen werken voor de gemeente", vertelt Cattrysse.





In de wandelgangen viel al langer te horen dat de toekomst van Bewust aan een zijden draadje hangt. Het is onduidelijk of er nog mensen overlopen. "Dat hangt er van af of er een goede match is en of ze voor hetzelfde programma willen gaan. De neuzen moeten in dezelfde richting staan. We gaan ook niet iedereen meenemen en het moet goed klikken. Dat is het probleem dat zich nu voordoet. We willen die persoonlijke tegenstellingen overstijgen. Dit is de eerste stap", vertelt Wilfried Vandaele. "De samenwerking met Rudi lag het meest voor de hand. Ik heb destijds hard gediscussieerd met vader Ivan Cattrysse toen hij burgemeester was. Later heeft hij mij vanuit oppositie in het schepencollege gehaald. Er is altijd een goede verstandhouding geweest."





Loyaal

De vraag is nu vooral hoe het schepencollege het komende jaar zal uitdoen.





"Ik blijf in het schepencollege en ik zal me loyaal opstellen tegenover Bewust. Ik wil dit nu proper afwerken", zegt Cattrysse. Dat beaamt ook Vandaele. "De mensen die in dat schepencollege zitten moeten hun contract uitdoen. De bevolking mag hier niet meer het slachtoffer van zijn. Rudi moet ook zijn engagement met Bewust uitdoen en dat kan betekenen dat we in bepaalde dossiers anders stemmen. Als het mijn pleidooi is dat wij het beste willen voor de gemeente, dan zou het nu een fout signaal zijn om het nu helemaal om zeep te helpen."





Geen burgemeester

Het gerucht gaat dat Rudi Cattrysse weg wou bij Bewust omdat hij per se burgemeester wil worden. Cattrysse zelf ontkent dat.





"Dat ik alleen uit zou zijn op de sjerp, is een flauwe roddel. En die is makkelijk te ontkrachten. De afspraak is dat Wilfried de lijst trekt en zo mogelijk burgemeester wordt."





N-VA/Samen gaat met een andere naam naar de verkiezingen trekken, maar wat dat wordt, houden ze nog even geheim.