Camiel en Lisette vieren platina huwelijk 18 mei 2018

Camiel Wouters (90) en Lisette Geleleens (87) hebben hun platina huwelijk gevierd. Ze wonen al hun hele leven in De Haan en zijn nu 70 jaar gelukkig getrouwd. Camiel was in zijn beroepsleven stukadoor en Lisette werkte 26 jaar lang in een slagerij. Ze vierden hun platina huwelijk met een groot feest in aanwezigheid van hun twee zonen, hun vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.





(JHM)