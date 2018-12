Buurtbewoners starten petitie tegen bouwproject langs Ringlaan: “Charme van Wenduine gaat verloren” Leen Belpaeme

05 december 2018

18u23 0 De Haan Er is een bouwproject met vijf verdiepingen op stapel in de Ringlaan in Wenduine. De buurtbewoners zijn niet opgezet met de plannen. “Hoogbouw past niet in deze woonwijk. De charme van ons dorp gaat volledig verloren.”

Buurtbewoners van de Ringlaan in Wenduine hebben online een petitie gestart tegen een bouwproject in de straat. 133 mensen ondertekenden ondertussen al de petitie en de bewoners zijn ook van plan om bezwaar in te dienen. Er loopt immers nog een openbaar onderzoek tot 19 december. Marjolein Vermeersch woont naast de site waar nu twee oudere villa’s staan. “Wij hebben hier twee jaar geleden nog maar gebouwd volgens de geldende verkavelingsvergunning. We waren dan ook ontzet toen we hoorden over de plannen om hier een residentie te bouwen met 26 appartementen en vijf verdiepingen”, vertelt Marjolein.

Te groot en te hoog

De buren vinden het gebouw te groot en te hoog voor de omgeving. “De appartementen zullen uitkijken op de achterliggende woonwijken en palen aan vrijstaande villa’s. Er zal dus heel wat inkijk zijn in de tuinen en woningen.” Toch hebben de bewoners ook andere bedenkingen. “Dit is al het tweede grote project in de Ringlaan. De deur is blijkbaar opengezet voor bouwpromotoren waardoor alle villa’s hier dreigen te verdwijnen en vervangen worden door hoogbouw. Op die manier verdwijnt de charme van Wenduine op de grootste invalsweg. Door de verstedelijking gaat de ziel van ons dorp verloren”, verwoordt Marjolein de bezorgdheden.

De buren waren niet op de hoogte. “Een onopvallend aanplakbord was er wel, maar dat was alles. Toen ik enkele buren aansprak, was iedereen verwonderd dat hier zo’n groot gebouw zou komen. Van daaruit is ons initiatief gegroeid om een petitie te starten. In één dag tijd hadden vijftig mensen al hun handtekening gezet. Het is jammer dat wij niet op de hoogte waren. Zo krijg je misnoegde inwoners, want alles wordt boven ons hoofd beslist. Er is ook geen visie. Twee jaar geleden hadden wij nog strenge regels om ons aan te houden en nu wordt plots beslist dat daar wel kan van afgeweken worden.”

Vergiftigd geschenk

Vanaf januari komt het dossier op het bord van Wilfried Vandaele als nieuwe burgemeester. Hij noemt het een vergiftigd geschenk. “Het dossier gaat al een tijdje mee. Toen ik schepen was werd een vergunning gegeven voor een zorghotel in de Ringlaan. Ik was toen geen voorstander van een groot volume, maar omdat het een uitbreiding was van De Branding hebben we het toegelaten. Het project is er nooit volledig gekomen, maar ondertussen werd wel een ander privaat project toegelaten. Ik was daar ook tegen, maar zat in de oppositie en dan kom je zoiets pas te weten als het kalf al verdronken is. Meestal moet er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden, zodat je een plan hebt waar iedereen zich moet aan houden, maar ook dat is hier niet gebeurd. De beslissingen zijn daarom ad hoc. Ik ben nog niet volledig op de hoogte van het dossier, maar er zijn waarschijnlijk al afspraken gemaakt. Er is wel nog geen vergunning afgeleverd”, zegt Vandaele.

Wat nu zal gebeuren, moet nog blijken. De huidige schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Beirens is immers ook verkozen voor Open&N-VA van Wilfried Vandaele.