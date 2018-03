Breemersch scherp voor Cattrysse én eigen schepenen 02 maart 2018

03u04 0 De Haan Burgemeester Peter Breemersch (Bewust) haalt, na de overstap van Rudi Cattrysse naar de nieuwe lijst van Wilfried Vandaele, nog eens hard uit naar zijn schepen. Opvallend: ook Bewust-schepenen Kurt Beirens, Marleen De Soete en Marleen Schillewaert krijgen een veeg uit de pan.

"Bij de verkiezingen van 2012 zijn de mensen van 'lijst Bewust' Cattrysse blijven steunen. Nu volgt stank voor dank in 2018", zegt Breemersch.





"Dat nu onenigheid heerst binnen het schepencollege, moet niet onder stoelen of banken gestoken worden. Wat Cattrysse nalaat, is de oorzaak hiervan toe te lichten. De breuk is ontstaan nadat drie schepenen een beslissing wilden doordrukken." Breemersch verwijst hierbij naar het ontslag van de bestuurssecretaris van de gemeente dat al heel wat stof deed opwaaien. "Cattrysse verleende hierbij ten volle zijn steun aan deze drie schepenen. Ondertussen is al een vonnis uitgesproken van de arbeidsrechtbank dat de drie schepenen terugfluit. Bovendien loopt momenteel ook een gerechtelijk onderzoek. De politieke vriendschap tussen Vandaele en Cattrysse betekent dus niets meer dan het kiezen van vrienden voor eigen belang", klinkt het bij de burgemeester.





Rudi Cattrysse en Wilfried Vandaele vinden het jammer dat Peter Breemersch begint met een partijtje moddergooien. "Daar willen wij niet aan meedoen", zegt Wilfried Vandaele. "De uitleg van Peter Breemersch bij enkele gebeurtenissen uit het verleden klopt niet. Misschien kent hij de juiste toedracht niet, maar dan zou hij er beter geen uitspraken over doen. Breemersch is blijkbaar ook vergeten hoe hij in 2012 de vorige burgemeester (Christine Beirens, red.) voetje heeft gelicht om toch maar aan de sjerp te geraken." (LBB)