Brazilianen verliezen 343.622 euro drugsgeld 29 juni 2018

Zeven Brazilianen die drie grote cannabisplantages hadden opgesteld in Wenduine en Brugge, krijgen daarvoor celstraffen tot vier jaar. Op 19 april 2013 kwam de politie een van de plantages toevallig op het spoor tijdens een buurtonderzoek na een inbraak in Wenduine. Ze roken een sterke cannabisgeur bij een woning in het Sparrenbospad. Op zolder vonden ze een plantage van 600 plantjes. Drie mannen werden opgepakt en bij hen werden sleutels gevonden van drie panden in Brugge. Daar werden nog eens 1.800 planten gevonden. De drie huurden ook nog een woning in de Loppemstraat, maar dat huis diende als uitvalsbasis, zodat ze niet moesten overnachten op de plantage zelf. De zeven Brazilianen kregen straffen tussen 2 en 4 jaar. Slechts een van de Brazilianen kwam opdagen voor zijn proces, de anderen zijn spoorloos. In totaal moeten ze 343.622 euro drugsopbrengst, na enkele oogsten van de plantage, terugbetalen. (BBO/JHM)