Brand snel onder controle 15 februari 2018

Langs de Beukenlaan in De Haan is gisterenochtend omstreeks 9.30 uur brand uitgebroken in een woning. De bewoners zaten in de woonkamer toen ze plots rook zagen opstijgen ter hoogte van de verwarminsinstallatie.





Ze namen geen enkel risico en alarmeerden meteen de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse had de brandweer de situatie snel onder controle. Van een probleem met de verwarming bleek uiteindelijk geen sprake te zijn.





Vlak ernaast was kortsluiting ontstaan aan een stopcontact. De brandweer moest een valse muur uitbreken om de smeulende isolatie te blussen. Met een warmtecamera werd bekeken of er nog verder risico was.





Dat bleek uiteindelijk niet het geval. de schade bleef alles bij elkaar relatief beperkt. De bewoners wachtten buiten tot de hulpdiensten de woning veilig verklaarden. Er raakte niemand gewond.





