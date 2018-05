Brand in flatgebouw: tien bewoners geëvacueerd 09 mei 2018

Bij een brand in de garage van een flatgebouw langs de Koninklijke Baan zijn maandagavond rond 21 uur tien bewoners geëvacueerd. Een bewoner stelde in de garage vast dat er rook uit het dashboard van zijn Mercedes kwam. De man probeerde het vuur nog te blussen, maar slaagde daar niet in. De brand veroorzaakte meteen veel rookontwikkeling. De rook verspreidde zich ook snel door de rest van het appartementsgebouw, wat zorgde voor een hoge CO-concentratie. Daarom evacueerde de politie de aanwezige bewoners, een tiental mensen. Na een uur bleek uit metingen van de brandweer dat de concentratie CO weer op een aanvaardbaar niveau was. De Mercedes werd uit de garage getakeld om na te blussen. Het dashboard bleek volledig gesmolten ten gevolge van een kortsluiting. De bestuurder mocht na controle in het ziekenhuis terug naar huis. (MMB)