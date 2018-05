Bommen ontploffen op strand 04 mei 2018

Woensdag zijn op het strand tussen De Haan en Wenduine opnieuw drie Franse vliegtuigbommen uit de Tweede wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De projectielen werden gevonden door ADEDE Search & Recovery die in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust explosieven op het strand opspoort. De politie van Bredene/De Haan werd verwittigd en creëerde, in samenwerking met de Scheepvaartpolitie, een veiligheidsperimeter op het strand en in zee opdat niemand zou gekwetst geraken door rondvliegende brokstukken. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Eén voor één werden de springtuigen aan de laagwaterlijn in een diepe put gelegd, toegedekt met een berg zand en tot ontploffing gebracht. De opsporingswerken zijn al van begin november aan de gang tussen De Haan en Wenduine. Er werden al tientallen explosieven tot ontploffing gebracht. Dat zorgde steevast voor spectaculaire beelden. (MMB)





