Bomenkap in Duinbossen omwille van de veiligheid 30 november 2018

Binnenkort starten er bosbeheerwerken in de Duinbossen van De Haan. Omwille van de veiligheid worden in een strook van 20 meter breed langs de tramlijn de bomen gekapt en vervangen door struiken.





Er worden hoofdzakelijk streekvreemde bomen zoals abelen gekapt en waar mogelijk blijven de eiken en beuken om ecologische redenen gespaard. Er zal een nieuwe, gevarieerde en bloemrijke bosrand ontstaan waar veel vogels van zullen profiteren. Verspreid in het bos wordt er ook gedund. Dat wil zeggen dat men hier en daar bomen uit het bos zal halen om de andere bomen meer ruimte te geven. Zo kunnen ze uitgroeien tot mooie, gezonde en waardevolle bomen. Het kappen van een aantal bomen zorgt voor meer zonlicht op de bodem van het bos. Zo wordt de variatie aan planten en struiken groter. Dit biedt dan weer meer kansen voor dieren zoals vlinders, insecten en kleine zoogdieren. De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. (LBB)