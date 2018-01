Bliksem slaat in op huis: vrouw ontsnapt uit brand 19 januari 2018

Een blikseminslag in een woning in de Duiveketestraat in Klemskerke bij De Haan, vlakbij de grens met Bredene, zorgde gisteravond voor een zware uitslaande brand. De bliksemschicht sloeg rond 19.20 uur in. "De bewoonster, een vrouw van in de zestig, kon op eigen houtje haar brandende woning verlaten en redde ook haar twee poezen. De vrouw is ongedeerd maar wel in shock. Ze werd opgevangen in onze combi en daarna is haar familie haar komen halen", zegt de wachtofficier van politiezone Bredene/De Haan. De brandweer van Wenduine en Oostende kwamen meteen ter plaatse en stonden voor een serieuze opdracht. Na een uur was het vuur onder controle. Er werd verschillende malen tankwagens en extra perslucht bijgevraagd. De landelijke woning, een oude hofstee, is volledig verwoest en niet meer bewoonbaar. De Duiveketestraat bleef de hele avond afgesloten. (MMB/BBO)