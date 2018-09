Big Brother-kandidaat komt op voor partij anders:beter 07 september 2018

Kurt Willem zal in De Haan op 14 oktober opkomen voor de partij anders:beter. Zeventien jaar geleden was hij vooral bekend vanwege zijn deelname aan Big Brother. Op zijn 40ste volgde hij een studie verpleegkunde. "Dat heeft mij een boost gegeven en een volledig andere kijk op het leven. Ik vond dat een mooi uitgangspunt om op te komen voor een partij die ook een andere kijk lanceert. In plaats van te klagen, wil ik me engageren om ook echt iets te veranderen", vertelt Kurt. De leuze van anders:beter is efficiëntie, communicatie en inspraak. "De interactie met de burger kan zeker beter, maar daarnaast wil ik me vooral inzetten op sociaal vlak. Vanuit de zorg merk ik de gevolgen van de ellenlange wachtlijsten. Ik wil mijn steentje bijdragen voor De Haan. Niet alles is slecht in onze gemeente, maar met anders: beter gaan we voor een andere aanpak." Zeventien jaar na Big Brother wordt Kurt er nog altijd over aangesproken. "Dagelijks zijn er toch mensen die me nog altijd herkennen. Ik vind dat niet erg, zo is het ijs gebroken." (BPM/LBB)