Bewoonster krijgt noodwoning na brand door blikseminslag 20 januari 2018

02u34 0 De Haan Het huis in de Duiveketestraat in Klemskerke bij De Haan dat donderdagavond werd getroffen door een blikseminslag, is volledig uitgebrand en verwoest.

"De bewoonster is alles kwijt en is diep onder de indruk. Onze sociale diensten ontfermen zich over haar lot en voorzien een noodwoning", zegt burgemeester Peter Breemeersch (Samen '12). De 60-jarige bewoonster was binnen op het moment dat de bliksem insloeg. Toen ze naar boven ging , was er al brand uitgebroken. Het vuur verspreidde zich snel. Al gauw ging het om een zware, uitslaande dakbrand. De vrouw kon op eigen houtje naar buiten vluchten en de hulpdiensten bellen. Ze werd opgevangen in een politiecombi en werd opgehaald door familieleden, bij wie ze de nacht doorbracht. (BBO)