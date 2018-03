Bewoners halen slag thuis: retrovuurtoren komt aan rotonde in Wenduine 31 maart 2018

03u11 0 De Haan Het kunstwerk in de vorm van een retrovuurtoren komt in Wenduine op de rotonde nabij het zwembad, en niet op de zeedijk ter hoogte van de Manitobahelling. De gemeenteraad van De Haan heeft de aankoop en plaatsing goedgekeurd.

Het gaat om een ontwerp van kunstenaar Guillaume Bijl. De totale aankoopkost van dit kunstwerk bedraagt 325.000 euro, waarvan 100.000 euro betaald wordt door de gemeente en het andere deel subsidie van de provincie is.





"Aan de rotonde nabij het zwembad zal dit kunstwerk niemand storen en is de link tussen de vuurtoren en de zee vanzelfsprekend. Bovendien heeft Wenduine in 1428 een kleine stenen vuurtoren 'De Torrekin' gehad en wordt er in de badplaats veel aandacht besteed aan het rijke visserijverleden", vertelt schepen Marleen De Soete. Het voorstel werd gisteren op de gemeenteraad van De Haan besproken en goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich omdat ze zich ergeren aan de aanpak van dit dossier. Het werk moet er komen tegen september, het einde van kunsttriënnale Beaufort. "Het slotmoment van Beaufort 2018 zou met de realisatie van het kunstwerk in september 2018 bovendien aan het kunstwerk in Wenduine worden gehouden om uit te kijken naar de volgende editie van Beaufort in 2021", zegt De Soete.





(LBB)