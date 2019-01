Bewoners en hondje ontsnappen aan ergste bij brand: brandweer voorkomt dat woning in vlammen opgaat Mathias Mariën

08 januari 2019

10u39 0 De Haan Langs de Cervanteslaan in De Haan is maandagavond brand uitgebroken in een garage. De hulpdiensten konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woning.

“De bewoners werden gealarmeerd door de afgaande rookdetectoren in hun garage”, zegt commissaris Dennis Goes. Uit nazicht bleek dat er effectief brand was uitgebroken. Dat gebeurde vermoedelijk na een kortsluiting. “De bewoners probeerden eerst nog zelf het vuur te blussen met een gieter. Toen ze beseften dat het onbegonnen werk was, hebben ze de hulpdiensten gealarmeerd”, aldus Goes.

De politie was als eerste ter plaatse en bracht de bewoners en het hondje des huizes in veiligheid. De politiemensen probeerden, in afwachting van de brandweer, het vuur tevergeefs te lijf te gaan met een tuinslang. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de garage. De spuitgasten hadden het vuur evenwel snel onder controle en konden vermijden dat de rest van de woning schade opliep. De schade bleef zo beperkt tot de garage. Een wagen stond er niet in geparkeerd. Bij de brand raakte uiteindelijk niemand gewond.