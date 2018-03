B&B Het Zonnehuis in Franse 'Met Vier in Bed' 16 maart 2018

02u30 0 De Haan Bed and breakfast Het Zonnehuis in De Haan heeft meegedaan aan het televisieprogramma 'Bienvenue Chez Nous', de Franse tegenhanger van 'Met Vier in Bed' op VTM. De uitzendingen zijn van 19 tot en met 23 maart te zien op TF1.

"We hebben een drietal jaar geleden ook meegedaan aan 'Met Vier in Bed', wat een succes was voor onze B&B. We kregen daar heel veel respons op. Na 'Bienvenue Chez Nous' verwachten we nog meer reacties, omdat het programma toch voor een veel groter publiek wordt uitgezonden", vertellen Bertrand Depry en Jan Vermast.





Het concept in Frankrijk is gelijkaardig aan 'Met Vier in Bed'. "De vier koppels gaan ook bij elkaar op bezoek en beoordelen elkaar. Wij hadden als activiteit zandkastelen bouwen, omdat we vooral het strand van De Haan in beeld wilden brengen. We hebben ook avondeten geserveerd in Het Zonnehuis met streekproducten, iets wat we anders nooit doen. Op vrijdag is er een finale die plaatsvindt in Parijs. Daar krijgen de koppels de scores van de andere kandidaten te zien. Op het einde van de uitzending heb je een confrontatie aan een grote ronde tafel en wordt de winnaar bekendgemaakt. Het gaat er toch wel spannender aan toe door die finale, ook omdat er een geldprijs (3.000 euro, red.) aan verbonden is." Het Zonnehuis, in de Normandiëlaan, zelf komt als tweede aan bod op dinsdag 20 maart.





(LBB)