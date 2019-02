Arbeiders vinden mortiergranaat in voortuin in De Haan Mathias Mariën

14 februari 2019

18u36 0 De Haan In de voortuin van een ruwbouw in de Stijn Streuvelslaan in De Haan is donderdagochtend een geroest springtuig gevonden. Tijdens hun werkzaamheden in de nieuwe verkaveling stootten arbeiders van een bouwfirma op het ding. Ze staakten onmiddellijk hun werkzaamheden en verwittigden de politie van Bredene/De Haan.

De politie stelde een veiligheidsperimeter in en riep de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse, die vaststelde dat het om een mortiergranaat uit de Eerste Wereldoorlog ging, die dus zo’n 100 jaar in de grond gezeten heeft. Het tuig was verregaand gecorrodeerd en wegens de onstabiele ontsteking werd geopteerd om het zo snel mogelijk te vernietigen. Onder begeleiding van de politie werd de granaat door DOVO voorzichtig naar het strand getransporteerd en daar in alle veiligheid tot ontploffing gebracht. Het is niet de eerste keer dat in deze buurt oude springtuigen aangetroffen worden. Vorig jaar werden aan de Herman Teirlincklaan nog een 20-tal springtuigen gevonden.