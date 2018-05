Andrée Flahaut verlaat gemeenteraad 23 mei 2018

Andrée Flahaut was OCMW-voorzitster in De Haan van 1988 tot 2012, maar ze zetelde tot nu als oppositieraadslid. Nu er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, geeft ze de fakkel in de gemeenteraad door aan Trui Minne-Jonniaux (SAMEN/N-VA). "Ik vind het een mooi gebaar van mevrouw Flahaut. Zo krijg ik de kans om nog even in te lopen en ben ik beter voorbereid om er bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voluit voor te gaan", vertelt Trui Minne-Jonniaux. Ze werkt in de Heideschool aan de Vosseslag en in de Zeeboon in De Haan. Daarnaast is ze coördinator van de babysitdienst van de Gezinsbond De Haan/Klemskerke. Momenteel is Trui lid van de OCMW-raad.





Ze wordt daar opgevolgd door Bart Lippens, voorzitter van N-VA de Haan-Wenduine. Hij is apotheker, gespecialiseerd in het programmeren van robots die automatisch medicatie doseren voor patiënten in ziekenhuizen en bejaarden in rusthuizen.





