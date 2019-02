Al tiende editie van Eneco Clean Beach Cup, maar er is weinig reden om te vieren Leen Belpaeme

28 februari 2019

17u18 0 De Haan Er wordt geschat dat 5 à 14 miljoen ton van dat weggegooid plastic elk jaar in de oceanen belandt. Op 24 maart is er daarom al de tiende editie van de Eneco Clean Beach Cup waarbij op 22 locaties afval zal geruimd worden op het strand. Studio Brussel gaat live vanuit de Windhaan in De Haan en ook Westende krijgt een DJ op bezoek.

“Plastic is overal, van het allerdiepste oceaanzand tot het Zuidpoolijs, en 80 procent van dat afval komt via rivieren uit het binnenland. Door een strandwandeling met een lenteschoonmaak te combineren, kunnen we op een aangename manier mensen op het groeiend probleem wijzen van plastic dat op strand slingert en hoofdzakelijk uit zee aanspoelt”, vertelt organisator van de Clean Beach cup Sven Fransen. Om te benadrukken dat afval geen grenzen kent, nemen dit jaar een Nederlandse strandbar en vier Franse stranden deel. Met de tiende Eneco Clean Beach Cup sluiten zo 22 locaties aan bij de strandopruimactie die Surfrider Foundation Europe voor de 25ste keer wereldwijd op meer dan duizend stranden organiseert. De Belgische surfclubs brachten vorig jaar 3.750 vrijwilligers op de been die meer dan vijf ton afval van het strand ruimden.

“Voor de tiende verjaardag willen we alle surfclubs stimuleren nog meer een voorbeeld te zijn in samenwerking met de federatie Wind & Watersport Vlaanderen,” vertelt Fransen nog. “Om het duurzaamheidslabel Clean Beach Club te krijgen moeten clubs minstens twee opruimacties per jaar organiseren, de peukenproblematiek aanpakken en vier veranderingen doorvoeren richting minder plastic”, vult Tommy Maenhaut van WWSV aan. De hoofdlocatie van deze Eneco Clean Beach Cup wist de afvalberg van de beachparty’s al te reduceren van 35 vuilniszakken naar twee en dat maakt De Haan een voorbeeld voor de hele kust. “Dat lukte met herbruikbare bekers, peukenbakken, frisdrank in flessen en zonder rietjes,” vertelt Tom Museeuw van de jeugddienst. Vorig jaar won De Haan zo 10.000 euro op de Eneco Clean Beach Cup en investeerde die in een videowall om de feestende jeugd te motiveren mee te strijden tegen de plastic soep.

Urbanus steunt de Clean Beach Cup en er wordt binnenkort ook een litho van Urbanus geveild ten voordele van het Zeepreventorium in De Haan. De kinderen die er verblijven hebben het strand als speeltuin en zijn dan ook nauw betrokken bij de actie.