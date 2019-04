Afscheidnemende OCMW-raadsleden met vertraging nog in de bloemetjes gezet Leen Belpaeme

01 april 2019

13u56 0 De Haan Na de gemeenteraad in De Haan werden de OCMW-raadsleden die aan het einde van de vorige legislatuur in december afscheid namen nog in de bloemetjes gezet.

De gemeenteraadsleden die afscheid namen werden al tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd. Het was voormalig burgemeester Peter Breemersch die het nieuwe bestuur er op wees dat de OCMW-raadsleden officieel niet bedankt zijn geweest voor bewezen diensten. Bij de eerste raad voor Maatschappelijk Welzijn, dat plaatsvindt na de gemeenteraad, zette burgemeester Wilfried Vandaele dit recht en werd alsnog een receptie georganiseerd. Annick Pieters-Geleleens, Fréderic Depauw, Godelieve Vanhaecke-Van Damme, Isabelle Zwaenepoel-Vincke, Katrien Decherf-Vanbesien, Bruno Monteyne, Paul Demaegdt en Bart Lippens werden figuurlijk in de bloemetjes gezet want ze kregen een les wijn cadeau.