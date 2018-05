75.000 euro voor Molenaarshuys 08 mei 2018

De dienst toerisme van De Haan heeft een provinciale subsidie gekregen voor de herinrichting van het Molenaarshuys bij de Hubertmolen in Wenduine. Het huis zal ingericht worden als belevingshuis. "Dankzij een 'virtual reality'-beleving op de benedenverdieping zullen bezoekers kennis kunnen maken met het molenaarsleven. De bovenverdieping zal worden ingericht rond volksverhalen over de molen", licht schepen van Toerisme Marleen De Soete ( Bewust '12 ) toe. De uitvoering van de herinrichting van het Molenaarshuys is voorzien tegen 2020. (LBB)