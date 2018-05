75.000 euro subsidie Hubertmolen 14 mei 2018

De dienst toerisme van De Haan kreeg in samenwerking met de firma's Alfavision en het studiebureau Monument in Ontwikkeling een subsidie van de provincie West - Vlaanderen voor de herinrichting van het Molenaarshuys bij de Hubertmolen in Wenduine. Het zal ingericht worden als belevingshuis van de molenaar. "Dankzij een 'virtual reality'-beleving op de benedenverdieping zullen bezoekers in de nabije toekomst kunnen kennismaken met een molenervaring en het molenaarsleven. De bovenverdieping zal dan weer worden ingericht rond de beleving van volksverhalen, spreuken, heksen, speelgoed, liederen enz. over de molen en de molenaar", licht schepen van Toerisme Marleen De Soete (Bewust '12) toe. De gemeente De Haan krijgt 75.000 euro. De uitvoering van de herinrichting van het Molenaarshuys is voorzien tegen 2020.





(LBB)