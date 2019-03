63-jarige man opgepakt die maandenlang leegstaande villa’s gebruikte als hotel Mathias Mariën

22 maart 2019

18u19 0 De Haan De politie van Bredene/De Haan heeft donderdagnacht een verdachte opgepakt van de inbraken die al geruime tijd aan de gang zijn in de Concessiewijk in De Haan, waar vooral villa’s van tweedeverblijvers staan.

De voorbije maanden stelde de politie er tientallen (pogingen tot) inbraken vast. Opvallend: de dader logeerde steevast in de huizen en at er al het eten op. Een buit was er zelden tot nooit. De politie voerde vorige week nog een grote sweeping uit in de Concessiewijk in de hoop de dader te vatten. Donderdagnacht slaagden ze in hun opzet. Iets na 5 uur merkte een politiepatrouille een man op in de wijk. Hij kon zijn aanwezigheid daar niet verklaren en werd uitgebreid gecontroleerd. Hij bleek inbrekersmateriaal bij zich te hebben en goederen die mogelijk buit van een inbraak konden zijn. Hij werd gearresteerd. Na verder onderzoek bleken een aantal voorwerpen inderdaad afkomstig te zijn van een inbraak in de Prinses Josephinelaan te De Haan. Het gaat om een 63-jarige Belg zonder gekende woonplaats, afkomstig uit het Brusselse, die gekend is voor heel wat gelijkaardige feiten. Hij was tevens nog geseind voor een bevel tot gevangenneming. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brugge en aangehouden. Hij komt in aanmerking voor 10-tallen feiten in deze wijk. Het onderzoek wordt verdergezet.