57 West-Vlamingen op humanitaire missie naar Oeganda 27 februari 2018

03u01 0 De Haan Een delegatie van 57 medische vrijwilligers trok tien dagen naar het noorden van het Afrikaanse Oeganda. Met de vzw 'Together we're strong' hielpen ze er de armste inwoners in de streek van de stad Lira.

Onder meer apothekers, pediaters, dermatologen, anesthesisten, gynaecologen en reumatologen maakten de reis. Achttien provinciale serviceclubs, zoals Zonta De Haan en Zonta Middelkerke Westkust, verleenden hun medewerking. Daarbij ook verpleegster Christine Gantois uit De Haan, actief in het Damiaanziekenhuis in Oostende, en kinesiste Katrien Mourisse uit Oostduinkerke. De reis en verplaatsing van 1.500 euro werd door de deelnemers zelf betaald.





"Dagelijks bezochten we twee dorpen. Per dorp kwamen een 350-tal patiënten bij de dokters terecht, een 150-tal kinderen bij de pediaters", vertelt communicatieverantwoordelijke Filip Demyttenaere. "Er werden gevallen van ondervoeding en lepra vastgesteld, alsook misvormingen, (lies)breuken en waterhoofden. De tandartsen verrichten dagelijks een 100-tal tandextracties en opticiens pasten dagelijks zo'n 150 brillen aan. Oogartsen hadden de handen vol met 48 operaties en 300 consultaties. Chirurgen verrichtten een 60-tal operaties, hoofdzakelijk breuken, verwijderen van de baarmoeder en tumoren."





Ook enkele duurzame projecten werden ondersteund met het oog op voeding, gezinsplanning en hygiëne.





Meer info vind je op de Facebookpagina van de vzw.