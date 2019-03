33-jarige man filmt 11-jarig meisje in kleedhokje Sun Parks: “Maar het kon iedereen zijn” JHM

12 maart 2019

13u27 0 De Haan Een 33-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert een zware straf omdat hij zich schuldig maakte aan voyeurisme in het zwembad van Sun Parks De Haan.

Sébastien D. verbleef er met vrienden. Op 10 juli 2017 filmde hij na het zwemmen vanuit zijn eigen kleedhokje een volwassen vrouw en een 11-jarig meisje. Het was het meisje die gillend alarm sloeg. Sebastien D. zette het meteen op een lopen. ’s Anderendaags werd hij herkend door personeel. Omdat hij een 11-jarig meisje filmde, riskeert hij een maximumstraf van tien jaar cel. “Maar ik wist niet wat ik deed, ik was erg dronken en had cannabis gerookt. Het had eender wie in die hokjes kunnen zijn”, sprak D. “Ik schaam me. Ik laat me nu begeleiden.” De advocaat van de man vroeg om de gunst van de opschorting onder voorwaarden. Ook de procureur wil de man voorwaarden opleggen. Vonnis op 9 april.