186 bestuurders gecontroleerd: politie stelt verschillende inbreuken vast Mathias Mariën

17 februari 2019

15u27 0 De Haan De lokale politie Bredene/De Haan heeft zaterdagnacht een grote verkeerscontrole gehouden.

Op de Brugsesteenweg in Bredene en op de Nieuwe Steenweg en de Koninklijke Baan in De Haan werden 186 bestuurders gecontroleerd. Daarvan legde één iemand een positieve ademtest af. Hij moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. De man had bij het opmerken van de controle nog geprobeerd rechtsomkeer te maken, maar werd onderschept. Drie bestuurders zaten in de alarmfase en moesten hun rijbewijs voor drie uur afgeven.

Verder werd een bromfietser zonder helm en met defect licht tegen gehouden. Bij controle bleek hij ook geen rijbewijs te hebben en was zijn bromfiets niet ingeschreven of verzekerd. De bromfiets werd in beslag genomen. Een fietser werd beboet voor rijden zonder achterlicht en een automobilist voor het inhalen over een volle witte lijn.

Verder werden nog zeven processen-verbaal van waarschuwing uitgereikt: drie wegens het niet kunnen vertonen van een verzekering, een voor het niet kunnen vertonen van een keuringsbewijs, twee voor inbreuken op de taxireglementering en een voor een technische inbreuk.