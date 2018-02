116 per uur waar je 70 mag ondanks gladde weg 10 februari 2018

Tijdens een snelheidscontrole gisterenochtend op de Koninklijke Baan in De Haan, waar 70 kilometer per uur is toegelaten, reed liefst 17 procent van de bestuurders te snel. De politiezone Bredene/De Haan reageert bezorgd in een persbericht. "Via allerlei kanalen werd uitgebreid gewaarschuwd voor mogelijke gladheid op de weg en gevaarlijke toestanden door het weer. Blijkbaar had dat geen enkel invloed op het rijgedrag van heel wat bestuurders", zegt commissaris Dennis Goes. Er werden zo'n duizend voertuigen gecontroleerd tussen 6.30 uur en 9 uur en 176 bestuurders reden te snel. "Acht bestuurders maakten het heel bont en reden meer dan 116 km per uur. Ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden voor de politierechter en riskeren een rijverbod van minimum een maand. De topsnelheid die gemeten werd was 126 km per uur", aldus Dennis Goes. (BBO)