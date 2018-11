11.000 euro achterstallige belastingen geïnd bij verkeerscontrole 08 november 2018

02u24 2

De politie van Bredene/De Haan en de Vlaamse Belastingdienst hebben gisteren tijdens een gezamenlijke verkeerscontrole langs de Vosseslag in De Haan en de Fritz Vinckelaan in Bredene 10.778,19 euro aan openstaande belastingen geïnd. Er werden 750 voertuigen gecontroleerd waarvan er 35 te snel reden. "Daarnaast werden zeven boetes onmiddellijk geïnd voor gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Eén bestuurder kreeg een pv omdat hij geen rijbewijs had en zijn voertuig niet verzekerd en niet ingeschreven was", zegt commissaris Dennis Goes. (BBO)