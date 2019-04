“Waarom mogen wij ons terras niet ganse jaar door laten staan en in andere kustgemeenten wel?” Leen Belpaeme

10 april 2019

10u25 0 De Haan De meeste horecazaken op de zeedijk van Wenduine zijn vragende partij om hun terrassen het ganse jaar door te laten staan. Nu mogen de terrassen enkel blijven tussen 15 maart en 15 oktober. Het plaatsen en weghalen kost echter telkens geld en veel werk, terwijl er in de wintermaanden ook mooie dagen zijn waarbij mensen graag op het terras zitten. De gemeente en afdeling Kust van het Vlaams Gewest wijzen echter met de vinger naar elkaar.

Zodra de zon schijnt zijn er graag bezoekers die plaatsnemen op één van de terrassen op de zeedijk. Omdat het ook nog vaak mooi weer in februari of november willen de horecazaken graag hun terrassen het ganse jaar door laten staan. Ook Didier Verpoest van Lounge bar Sunset is vragende partij. “Je merkt dat mensen vanaf de zon schijnt graag buiten op het terras zitten. Ik heb weliswaar nog geen terras geplaatst. Ik wil graag een speciale constructie plaatsen die aansluit bij de sfeer van de strandbar en waar mensen ook bij slecht weer beschut zitten. Ik durf het weliswaar niet plaatsen omdat het te veel geld kost om weer weg te nemen in oktober.” De horecazaken krijgen bij de gemeente te horen dat de schuld bij Afdeling Kust van het Vlaams Gewest ligt. “Wij hebben inderdaad een vraag gesteld aan de dienst of de terrassen mogen blijven staan van 1 maart tot na de herfstvakantie. De horeca van De Haan - Wenduine zou op die manier meer zuurstof krijgen om het slechte weer in het topseizoen op te vangen met de mooie dagen in het voorjaar en het najaar tot en met de herfstvakantie. De terrassen zijn afhankelijk van de voorschriften van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Op onze vraag kwam echter een negatief antwoord. Het huidige PRUP van toepassing op de zeedijken aan de kust laat nochtans het ganse jaar door open terrassen op de zeedijken toe. Ik zie dan ook niet in waarom afdeling kust aan De Haan geen toestemming geeft om de open terrassen langer te laten staan”, zegt schepen Marleen De Soete (Vooruit!)

Bij het Vlaams Gewest klinkt echter een andere uitleg. “Er zijn twee soorten terrassen mogelijk. Ofwel gaat het om permanente constructies en die mogen het ganse jaar blijven staan ofwel plaatst een horecazaak een tijdelijk terras en is dat beperkt tussen 15 maart en 15 oktober. De Haan heeft inderdaad een vraag gesteld en wij hebben enkel laten weten wat er in het reglement staat. De Haan zelf is in deze de vergunningverlenende overheid. Zij kunnen perfect toestaan dat er permanente constructies geplaatst worden”, vertelt Steve Timmermans van de Afdeling Kust. Volgens schepen De Soete klopt dat echter niet. “Ze interpreteren het reglement verkeerd. De open terrassen mogen niet het ganse jaar door blijven. We zullen de discussie opnieuw aangaan. Of de terrassen een gans jaar door mogen blijven is een politieke discussie die we in De Haan ook nog moeten voeren. Er zijn mensen die, terecht, vrezen dat de terrassen in de winter een vuile indruk geven. Als ze het ganse jaar door blijven zullen ze ook moeten uitgebaat worden, maar dat moet dus nog besproken worden.”