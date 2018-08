"Techniek? Duwen, draaien en trekken" KATTY (46) IS WERELDKAMPIOENE GARNAALPELLEN LEEN BELPAEME

07 augustus 2018

02u42 0 De Haan Katty Vanmassenhove (46) uit Wenduine mag zich een jaar lang de wereldkampioene garnaalpellen noemen. Ze behaalde de titel afgelopen weekend in het Franse Leffrinkhoeke, nabij Duinkerke. "Niemand had dit zien aankomen. Ze hadden zelfs het Belgisch volkslied niet voorzien", lacht Katty.

Ze is zelf nog erg onder de indruk van alle aandacht. Kersvers wereldkampioene garnaalpellen Katty Vanmassenhove mocht gisteren al haar verhaal doen op enkele radiozenders en in het Eén-journaal. Haar overwinning had ze niet zien aankomen. "Ik schatte mijn kansen zelf niet zo hoog in. Ik had wel al vaker gewonnen tijdens lokale wedstrijden in Wenduine. Daardoor was ik vroeger de garnaalprinses. De Tarpoenvissers hadden me verteld over het wereldkampioenschap. Vorig jaar had ik al eens geprobeerd om in te schrijven, maar dat was niet gelukt. Dit jaar kreeg ik hulp van de dienst Toerisme. Er worden immers maar 120 kandidaten toegelaten. De meesten zijn Fransen, maar er waren ook Nederlanders en Roemenen", vertelt Katty.





Garnaalkroketten

De kleuterleidster wist niet wat te verwachten van het WK. "De organisatie was heel professioneel. We moesten per 40 in een tent tien minuten garnalen pellen. De gepelde garnalen werden in een glas gelegd. Na enkele minuten kwamen er een fotograaf en cameraman naar mij toe. Blijkbaar was ik dus goed bezig. Ik had nooit verwacht dat ik zou winnen. Ik ben zeker niet de beste. Mijn eigen broer en mama kunnen sneller pellen", vertelt Katty. Voor een cameraploeg werd gisteren weliswaar de test gedaan en Katty haalde het toch met welgeteld drie garnalen voorsprong. "Ze is op dreef", lacht haar familie die de Tearoom Westhinder uitbaat op het strand van Wenduine. "Als kind pelden we al mee garnalen voor de zaak. Het moest toen ook vooruitgaan zodat mijn mama aan de slag kon om garnaalkroketten te maken. Het is nog altijd de specialiteit van de zaak", zegt Katty trots. Wat is nu de succesformule om garnalen te pellen? Je moet duwen, draaien en trekken in één keer. Veel hangt ook af van de versheid van de garnalen. Als je ze ook te lang in de warmte laat liggen, worden ze te slap."





Bekertje

Katty nam vooral deel voor het plezier. "Blijkbaar was al enkele jaren na elkaar één iemand met de titel gaan lopen. Vorig jaar won er dan iemand anders en iedereen verwachtte dat de strijd tussen die twee zou gaan. De organisatie moest zelfs nog op het nippertje het Belgisch volkslied opzoeken, dat was niet voorzien. De burgemeester merkte nog op dat de Fransen het WK voetbal hebben binnengehaald en wij nu het WK garnaalpellen", zegt Katty. De prijs oogt weliswaar iets minder indrukwekkend. "Ik heb een beeldje gekregen van een garnaalvisser, een zaklamp, tickets voor Nausicaa en een beker. Eentje om uit te drinken weliswaar." Het verhaal stopt weliswaar nog niet voor Katty. "Ik ben automatisch geselecteerd om mijn titel volgend jaar te verdedigen."