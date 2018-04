"Politiek gekibbel moét stoppen" ONDERNEMERS RICHTEN PARTIJ 'ANDERS: BETER' OP LEEN BELPAEME

28 april 2018

02u28 0 De Haan Ondernemers Pieter De Bleeker en Bart Eerebout starten met een nieuwe partij genaamd 'anders:beter.' Ze willen graag een einde maken aan de jarenlange ruzies in de politiek. "Het voornaamste is dat we als één ploeg kunnen werken aan de toekomst."

Ruzie en onenigheid zijn al jaren de rode draad in de politiek in De Haan. In 2012 verenigden ontevreden leden van Lijst Burgemeester en de ter ziele gegane lijst Democraten aan Zee zich in Bewust 12 tegen voormalig burgemeester Christine Beirens (LB). Het motto: alles zou voortaan beter zijn.





Het resultaat: een verdeelde ploeg waarvan twee schepenen ondertussen al bekend gemaakt hebben dat ze zich aansluiten bij de oppositie met LB en Samen. Op die manier komen dezelfde mensen die in de vorige legislatuur samen bestuurden voor een deel opnieuw samen op een lijst. Bent u nog mee? Veel inwoners zijn het gerommel meer dan moe. Ondernemers Pieter De Bleeker, die twee stranduitbatingen heeft en Bart Eerebout van hotel Astel en Camping Strooiendorp gaan voor een volledig nieuwe lijst met de veelzeggende naam 'anders:beter'.





"Het grote probleem is dat je maar twee grote partijen hebt om uit te kiezen, maar zij bestaan altijd uit dezelfde mensen, zij het weliswaar telkens in een andere samenstelling. Op die manier komt hetzelfde verhaal elke zes jaar terug."





Ze willen af van de politieke inteelt. "We zijn ondertussen al een jaar bezig om een alternatief uit te werken voor de traditionele lijsten in De Haan. We hebben het voorbije jaar geluisterd naar wat er leeft bij de mensen en hebben nagedacht over wat er moet veranderen in onze gemeente. Zo moet er echt gewerkt worden aan duidelijke communicatie en meer inspraak voor de burgers. Er zijn hier nog geen wijkraden. Zo zijn er hier werken aan het Leopoldplein, maar de omwonenden en handelaars hebben geen kans gekregen om hun zegje te doen. Op die manier ontstaat er frustratie die eigenlijk perfect kon vermeden worden", zegt Bart Eerebout.





Langetermijnvisie

Bart en Pieter volgen de gemeentepolitiek al geruime tijd, maar hebben zelf geen politieke ervaring. "We wonen zoveel mogelijk de gemeenteraad bij en zitten in verschillende werkgroepen. We volgen alles in de gemeente nu al op. De Haan heeft vooral nood aan een langetermijnvisie voor de komende 20 jaar. We moeten De Haan terug op de kaart zetten, want er zijn genoeg troeven. We moeten ook niet alles gaan afbreken. Het voornaamste is dat we als één ploeg moeten kunnen werken aan de toekomst. En heeft er iemand anders een goed voorstel, des te beter. We moeten het warm water ook niet gaan uitvinden. Er zijn heel wat gemeenten rond ons die mooi werk leveren, we kunnen daar zeker uit leren."