‘Oude’ speeddealer speelt 4.500 euro kwijt JHM

28 december 2018

12u08 0 De Haan Een veertiger uit De Haan kreeg 2 jaar cel, waarvan 1 effectief, en een verbeurdverklaring van 4.500 euro omdat hij niet alleen drugs gebruikte, maar ook cannabis, speed en XTC verkocht.

De man ging in april vorig jaar vanuit Blankenberge naar De Haan wonen en dat alarmeerde meteen de wijkagent. “Die had van zijn collega’s immers al gehoord over J.B.”, sprak de procureur. “Niet veel later dienden buurtbewoners al de eerste klachten in over een komen en gaan van mensen bij J.B. en het feit dat er plots mensen onder invloed rondliepen op straat.” Op 29 mei werd J.B. vervolgens gearresteerd en in zin diepvries werd 40 gram speed gevonden, en in zijn huis 59 XTC-pillen. J.B. ontkent echter dat hij een probleem heeft. “Ik ben al veel te lang gebruiker en te oud om nu nog te stoppen”, haalde hij de schouders op. Daarom gaf de rechter hem geen gunsten.