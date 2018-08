"Nog een geluk dat de nieuwe jeep al besteld was" 31 augustus 2018

02u38 0 De Haan De strandredders van Wenduine krijgen volgend jaar een gloednieuwe reddingsjeep. De oude is reddeloos verloren nadat hij dinsdag overspoeld werd door de golven.

De nieuwe Isuzu was al voor het incident besteld, want de oude moest sowieso vervangen worden. "De beslissing om de jeep te vervangen was inderdaad al genomen", zegt hoofdredder Bas Vanhaecke. "De nieuwe was ook al besteld. Maar de oude had natuurlijk de komende maanden nog moeten rondrijden. Maar het voertuig is volledig naar de vaantjes. Wat er precies is gebeurd? De jeep kreeg dinsdag plots motorpech op het strand. De wagen zat bovendien vast in het zand en raakte niet meer weg. En op dat moment kwam het water net op. We probeerden de jeep met man en macht weg te trekken, maar dat lukte niet. Met de tractor van de surfclub hebben we hem dan toch uit het water kunnen halen, maar de auto is volledig stuk. Echt jammer, want anders was het een vlekkeloze zomer. De redders hebben uitstekend werk verricht en dat terwijl het erg druk was door het mooie weer. De redders hadden de handen meer van vol. Er waren tal van interventies, maar geen grote incidenten, op dit dan na. Maar goed, niemand kan hier wat aan doen", besluit Bas. (JHM)