"Mijn rode neus berg ik nog lang niet op" EDDY HEYRMAN (65), CLOWN ROCKY, ENTERTAINT 50 JAAR JONG EN OUD KRISTOF PIETERS EN LEEN BELPAEME

09 maart 2018

02u30 0 De Haan Eddy Heyrman is de langst actieve clown van het land. Clown Rocky, pas 65 geworden, staat exact een halve eeuw op het podium. Nog steeds speelt hij elk jaar meer dan 300 shows, vaak twee à drie per dag. "Zolang de gezondheid het toelaat, blijft ik mijn rode neus opzetten", zegt hij met een gulle lach.

Eddy is dan wel afkomstig uit Zwijndrecht, vlak bij Antwerpen, maar sinds 1990 komt hij geregeld naar de kust. Hij trad jarenlang op in Sparrenduin in De Haan tot het einde in 2000. "18 jaar heb ik ook al een woning in De Haan en ik treed hier nog altijd met plezier op. In de paasvakantie kom ik naar het Wielingencentrum en het park en ook in de zomer heb ik enkele optredens. Da's altijd leuk, omdat er toch steevast een vakantiegevoel heerst aan de kust. Maar De Haan is toch de mooiste badplaats."





De Romeo's

Als Clown Rocky treedt Eddy op voor kinderen én senioren. Voor die laatste groep werkte hij zelf dikwijls samen met grote namen uit de muziekwereld. "Zo ben ik zeven jaar op tournee gegaan met Yvonne Verbeeck en La Esterella. Ook met Tony Bell heb ik geregeld samengewerkt. Dat zijn natuurlijk vedetten uit het verleden, daaraan zie je ook dat ik wel al een hele tijd meedraai in het circuit (lacht). Vandaag bieden we shows aan met onder meer De Romeo's, Willy Sommers, Christoff, Wendy Van Wanten en Günther Neefs. Samen met mijn manager Patrick Goossens hebben we hiervoor een apart boekingsagentschap opgericht. Mijn rol als clown is in die revues wel anders. Senioren moet je niet als kinderen behandelen. Het gaat vooral om de grappen en het presenteren van de andere artiesten. Ik pas mijn programma ook continu aan. Eerst moet ik de 'temperatuur' in de zaal voelen, zodat ik weet wat voor vlees ik in de kuip heb."





Olmense Zoo

Wat Clown Rocky het meest opvalt aan ouder worden? "Dat ik nu ouders zie zitten in het publiek die als kind zelf ooit nog op mijn schoot hebben gezeten", glimlacht hij. "Het begon voor mij op 15 jaar. Ik zat in de turnkring in Melsele en voor de jaarlijkse bonte avond had ik een sketch in elkaar gestoken als clown. Ik ben het blijven doen als hobby, maar de combinatie werd al snel bijzonder zwaar. Na mijn uren in een meubelfabriek at ik snel een boterham in de wagen en reed ik vele kilometers om op te treden. Uiteindelijk heb ik de stap gezet om er mijn beroep van te maken én ben ik enkele jaren aan de slag gegaan als circusdirecteur in de Olmense Zoo."





Geen jeansbroek

Het mooiste aan zijn vak zijn ongetwijfeld de reacties van de kinderen. "Voor hen optreden is fysiek veel meer uitputtend dan voor volwassenen, maar het geeft ook enorm veel voldoening. Als kinderclown heb ik ook altijd hetzelfde pak aan. Dat geeft herkenbaarheid. Voor de seniorenshows geldt het omgekeerde en heb ik een enorme garderobe. De maquillage daarentegen is al decennialang dezelfde. Daar heb ik lang naar gezocht. Nu, een clown ben je niet door een pak aan te trekken en een rode neus op te zetten. Het is een vak apart. Mijn hart bloedt soms als ik een clown zie optreden met een jeansbroek aan. Dat is niet respectvol." Hoewel Clown Rocky de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, denkt hij nog lang niet aan stoppen. "Zolang mijn gezondheid het toelaat, doe ik verder. Natuurlijk heb ik ook eens een mindere dag. Maar zodra ik al die lachende gezichten in een zaal zie, weet ik weer waarom ik deze job zo graag doe."