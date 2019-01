“Hoge onkostenvergoeding OCMW-voorzitter bestaat al 20 jaar, maar wordt nu afgeschaft” Wilfried Vandaele reageert op kritiek voormalig burgemeester Breemersch Leen Belpaeme

28 januari 2019

08u07 0 De Haan Burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) liet na de tussenkomst van ex-burgemeester Peter Breemersch (Bewust) op de gemeenteraad donderdag de tussenkomst voor kilometervergoedingen in het OCMW onderzoeken. Breemersch klaagde immers aan dat voormalig OCMW-voorzitter Marleen Schillewaert 11.000 euro zou gekregen hebben over zes jaar tijd, terwijl de schepenen niets tot 4000 euro kregen.

Op de gemeenteraad zei Vandaele dat hij het zou uitzoeken, en dat deed hij intussen ook. “De regeling bestaat al 20 jaar. Op 22 maart 1999 besliste de toenmalige OCMW-raad dat de voorzitter per kwartaal een forfaitaire vergoeding zou krijgen voor het gebruik van de eigen auto in de uitoefening van het ambt van OCMW-voorzitter. Het gaat om 1350 km per kwartaal. Die regeling is nooit aangepast of afgeschaft”, zegt Vandaele. Dat zal de huidige meerderheid nu wel doen. “De vroegere OCMW-voorzitter maakt tegenwoordig door een aanpassing van het decreet deel uit van het schepencollege. Het is dan ook logisch dat de gewone regeling voor vergoedingen van kosten op iedereen van toepassing is. Die regeling bestaat erin dat schepenen die voor hun ambt verplaatsingen doen, met het openbaar vervoer of met de auto, die kosten kunnen terugvragen aan de hand van bewijsstukken.”

Vandaele vond het weliswaar ook vreemd dat Breemersch in de voorbije zes jaar zelf niet heeft ingegrepen. “Hij had de voorbije 6 jaar met zijn groep Bewust niet alleen de volstrekte meerderheid, maar was ook zelf 6 jaar lang bevoegd voor financiën. Hij heeft daar in al die jaren nooit iets over gezegd of aan gedaan.”

Marleen Schillewaert gaat akkoord met de nieuwe regeling. “Ik heb er geen enkel probleem mee om mijn verplaatsingskosten te bewijzen. Ook in het verleden kon ik elke verreden kilometer trouwens verantwoorden, want ik deed echt veel verplaatsingen in mijn ambt van OCMW-voorzitter. En als ik ergens met de ambtenaren naartoe moest, reden die doorgaans ook met mij mee. De vergoeding die ik kreeg over een periode van 6 jaar, was 8.322,43 euro. Peter Breemersch doet er dus blijkbaar nog een schepje bovenop.”