“Grotestraat moet fietsstraat worden”: gemeente werkt plan uit om veiligheid op drukke invalsweg te verhogen Leen Belpaeme

04 april 2019

18u00 0 De Haan Er ligt een ontwerp op tafel bij de gemeente om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg. Op die manier kunnen er genoeg parkeerplaatsen behouden blijven, bredere voetpaden en een apart fietspad aangelegd worden. Er komt dit jaar al een testperiode.

Er werden in het verleden wegversmallingen voorzien in de Grotestraat, maar omdat ze te ver uiteen staan gaat het effect verloren en het verkeer rijdt er nog altijd te snel. Het is in de smalle straat met tweerichtingsverkeer bovendien ook laveren voor de fietsers, onder wie heel wat schoolgaande kinderen. Het nieuwe bestuur is daarom op zoek naar een manier om de drukke weg op een veiligere manier in te richten. Er ligt momenteel een voorstel op tafel om eenrichtingsverkeer in te voeren van de Stationsstraat tot aan de Duinenweg. Het verkeer zou ook in die richting rijden. Het verkeer dat in de omgekeerde richting vanuit Vlissegem naar De Haan centrum wil rijden moet dan omrijden via de Wenduinesteenweg.

Verkeer afremmen

“De bedoeling is dat de Grotestraat en het stuk van de Kardinaal Mercierlaan een fietsstraat wordt. De fietsers die dus met de auto’s meerijden mogen op de rijbaan fietsen en hebben ook voorrang. Hiermee kunnen we het verkeer afremmen. Door de aanwezigheid van de bibliotheek, een school, een zorgcentrum en de woonzone is dat een belangrijke maatregel. Voor de fietsers die in omgekeerde richting fietsen komt er een apart fietspad. Door een fietsstraat te maken kunnen we de parkeerplaatsen behouden. Dat is heel belangrijk in een straat waar de meeste mensen geen garage of oprit hebben”, vertelt schepen Marleen De Soete (Vooruit!).

Testperiode

Omdat dit een ingrijpende verandering zou zijn op één van de invalswegen in De Haan wil de gemeente dit jaar nog een testperiode inlassen. “We willen eens proefdraaien tijdens de schooluren zodat we kunnen ondervinden waar er problemen ontstaan. Er komt ook zeker nog een inspraakvergadering. Er moet dan een definitief plan opgemaakt worden en goedgekeurd worden door de gemeenteraad. We willen de werken graag in 2021 uitvoeren”, zegt De Soete.

Verder in de Grotestraat is ook het kruispunt met de Warvinge en de Groenstraat een gevaarlijk punt. “Hier is het idee om de weg uit de as te trekken en een speciale oversteekplaats te voorzien voor de fietsers.” Rond het tweede stuk van de Grotestraat richting Zuienkerke is er nog geen duidelijkheid. “We willen hier een fietspad aanleggen, maar er is nog geen akkoord met de betrokken landbouwers. Er is in de vorige legislatuur gezegd dat er hierover bijna een akkoord was, maar dat is niet zo. We willen nu eerst samenzitten met de provincie over dit dossier.”