"Al veel nieuwe kandidaten voor Bewust" BURGEMEESTER PETER BREMEERSCH (BEWUST) 06 februari 2018

De Haan Burgemeester Peter Breemersch (Bewust) respecteert de keuze van Rudi Cattrysse.

"Het is spijtig als iemand weggaat. Hij kreeg ook bij ons de kans om lijstduwer te zijn, maar is daar niet op ingegaan. Ik respecteer zijn keuze en heb met Rudi geen probleem", zegt Breemersch. De burgemeester is weliswaar niet te spreken over de uitspraak van Cattrysse dat hij heeft proberen te lijmen. "Dat is niet waar, hij heeft altijd een kant gekozen. Hij heeft niets proberen te lijmen. Ik heb altijd voor de groep gekozen en proberen te bemiddelen."





Het is duidelijk dat Rudi Cattrysse niet de enige is die weggaat, maar burgemeester Breemersch maakt zich sterk dat hij een goede lijst zal kunnen samenstellen.





"Wij hebben al heel wat nieuwe kandidaten, waarvan er zal opgeschrikt worden dat zij voor ons kiezen. De interne onenigheid is niet goed voor de uitstraling van de groep en de gemeente, maar we hebben ook veel gerealiseerd. Er zijn altijd mensen die niet overeen komen, ik heb geprobeerd om iedereen te verzoenen maar dat is moeilijk als er een clan wordt gevormd", aldus Breemersch. (LBB)