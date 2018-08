"Al honderden foto's genomen van ons: daar doen we het voor" Figuranten stelen show op jubileumfeest Trammelant LEEN BELPAEME

05 augustus 2018

15u21 0 De Haan Al 40 jaar lang is Trammelant een hoogdag in De Haan en dat was zaterdag niet anders. Er kwam een massa volk naar de badplaats om terug te keren naar het verre verleden. 250 figuranten waren van de partij en beeldden enkele taferelen uit langs de Belle-Epoqueroute.

Trammelant werd in 1978 in het leven geroepen rond het tramstation dat toen 75 jaar bestond en nog maar net van de sloop was gered. Het feest zet vier decennia later nog elk jaar de grootste troef van de gemeente extra in de verf, de authentieke sfeer van de Belle Epoque (1871-1914). Dat spreekt veel bezoekers aan.





De vier vriendinnen Lies, Delphine, Lies en Sunniva komen uitgedost in Belle-Epoquekledij naar De Haan. "We doen wel vaker mee met activiteiten van Radio Modern. Het is leuk om even terug te keren in de tijd, zeker als het kader klopt, zoals hier in De Haan. De kledij hebben we zelf gezocht. Je vindt veel leuke spulletjes op rommelmarkten. De hoeden maken we zelf.





Traditiegetrouw arriveerde om 15 uur aan het stationnetje de historische OB-tram met een 250-tal figuranten aan boord. In stoet trokken ze naar de Concessie, waar de Belle-Epoqueroute uitgewerkt is. In veertien taferelen werden thema's uit vorige edities hernomen en dieper uitgewerkt. Onderweg werd een verjaardagfeest gevierd en in villa 'La Coquille' kon je kijken naar een artistiek en literair salon. De majestueuze Avenue du Littoral stond opnieuw vol met oldtimers, koetsen, fietsen, motoren en karren. Ook de modeshow is een vaste waarde, met heel wat toeschouwers.





Fred Van Dooselaer nam op het podium plaats als figurant. Samen met Jacques Vandenberghe komt hij speciaal uit Wachtebeke. "Bij ons staan de jaren dertig centraal, maar als verzamelaars van kledij uit die periode hebben we ook een outfit voor de jaren 1900. We komen ondertussen al een vijftal jaar naar De Haan. Het is hier prachtig en het evenement houdt ook goed stand", vindt Jacques.





De figuranten konden op veel belangstelling rekenen. "Er zijn al honderden foto's van ons genomen", zeggen ook Carine Dhont en Marc Gruwez. "We zitten hier even op een bankje om iets te drinken en er werden zeker al 50 foto's genomen. Daarvoor doen we het. Als mensen foto's nemen van onze figuren dan is dat een teken dat onze outfit geslaagd is." Het koppel neemt nog maar voor de tweede keer deel.