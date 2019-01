“11.000 euro voor verplaatsingen zonder verantwoording” Bewust pakt uit met persoonlijke aanval op eerste gemeenteraad in oppositie Leen Belpaeme

24 januari 2019

21u56 0 De Haan Wie dacht dat de nieuwe legislatuur vredevol zou starten in De Haan, was er tijdens de gemeenteraad donderdagavond al meteen aan voor de moeite. Bij het agendapunt over het huishoudelijk reglement onthulde Peter Breemersch (Bewust) dat Marleen Schillewaert-Vercruyce (OPEN & N-VA), in de vorige legislatuur OCMW-voorzitster en voormalig partijgenoot van Breemersch, 11.000 euro kreeg voor haar verplaatsingen tijdens de zes jaar van haar ambt en dat daar ook geen bewijsstukken voor terug te vinden zijn.

De vaststelling van het huishoudelijk reglement is meestal een punt dat meestal een formaliteit is. Bij de eerste echte gemeenteraad in De Haan in de nieuwe legislatuur werd het punt weliswaar aangegrepen om de uitgaven van huidig schepen en in de vorige legislatuur OCMW-voorzitster aan te kaarten. “Ik ben blij dat er opnieuw een vaste telefoonvoorziening is voor het schepencollege. In het verleden was dat niet voorzien voor de OCMW-voorzitter. Twee maanden geleden heb ik weliswaar ontdekt dat er door het OCMW een Iphone werd aangekocht voor de voorzitster, samen met een abonnement van 52 euro per maand. Dat komt neer op 624 euro per jaar. De burgemeester en schepenen krijgen een vergoeding van 250 euro per jaar. Toch een extra telefoniekost van 374 euro op kosten van de burger. Er is hierover overigens ook geen enkel OCMW-besluit of besluit van het schepencollege over terug te vinden. Ik kaart dat nu aan omdat ik er pas twee maanden geleden van op de hoogte was. Ik had voordien vertrouwen in iedereen”, zegt Breemersch nog.

Daarna gaat hij verder naar de onkostenvergoeding voor verplaatsingen. “Ik heb gekeken naar de uitgaven van Rudi Cattrysse, Paul Meyers en Rudy Claus. Zij hebben quasi geen kosten ingediend. Ikzelf heb 1000 euro gekregen voor vergaderingen van de zone of afspraken met de gouverneur in een periode van zes jaar. Marleen De Soete kwam aan 4000 euro over zes jaar, maar ook zij kon elke verplaatsing toelichten en verantwoorden. De OCMW-voorzitster kreeg 11.000 euro. Ik heb gevraagd aan het OCMW om een toelichting, maar ik heb daar geen uitleg voor gekregen.” Het publiek kon hun verbazing toen ze het bedrag hoorden amper onderdrukken. De tussenkomst van Breemersch tegenover zijn voormalige collega in het schepencollege leek verdacht veel op een afrekening. “Ik heb deze informatie pas twee maanden geleden onder ogen gekregen en ik vond het mijn taak om dit vandaag te melden”, zegt de ex-burgemeester daarover.

Huidig burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) hield zich op de vlakte. “Dit was een verantwoordelijkheid van het vorig bestuur met meerderheid van Bewust. We zullen dit moeten bekijken”, was het korte antwoord. Marleen Schillewaert-Vercruyse gaf nadien wel kort toelichting. “Dit is echt kinderachtig. Ik heb die kilometers echt gereden en ik kan dat ook aantonen. Het is niet omdat andere schepen niets aangeven dat ik dat niet mag doen. Ik moet vaak voor vergaderingen naar andere gemeenten.”