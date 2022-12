DE GROTE VUURWERKRONDVRAAG. Ruim helft van Vlaamse gemeenten verbiedt vuurwerk, maar de pakkans is klein: “De verkoop aan banden leggen zou veel beter zijn”

REGIO40 procent van de Vlaamse gemeenten laten vuurwerk toe tijdens oudejaar. Dat blijkt uit een exclusieve bevraging bij 284 gemeenten door Het Laatste Nieuws. In 171 gemeenten of 60 procent is het dus verboden om vuurpijlen de lucht in te schieten. De boetes zijn niet mals, maar de kans dat de politie een overtreder kan betrappen is klein. Dé grote vuurwerkfan reist best af naar één specifieke provincie, waar je in één gemeente zelfs zes uur lang de toestemming hebt om de lucht te laten oplichten. Een overzicht.

Zoek uit wat de vuurwerkregels in uw gemeente zijn door hieronder de gemeentenaam of postcode in te voeren en vervolgens te klikken op het artikel.

Vlaanderen ligt in de knoop met zichzelf als het op vuurwerk tijdens eindejaar aankomt. De regels zijn overal nochtans consequent: uit het niets vuurwerk afsteken doorheen het jaar mag nergens in Vlaanderen zonder toestemming van de burgemeester. Lees: los van een uitzonderlijk groot evenement, is het de facto verboden. Maar op het einde van het jaar versoepelen we die regels plots. De overgang van oud naar nieuw vormt daar in 113 - of zo'n veertig procent - van de bevraagde gemeenten een uitzondering op. Daar mag je, vaak tussen half twaalf en half één, een uurtje vuurwerk de lucht in schieten. Niet altijd van harte. “Ik organiseer het liever niet,” zegt de burgemeester van Lummen Luc Wouters (CD&V), “Maar zolang mensen vuurwerk gewoon kunnen kopen, is het moeilijk om het te verbieden.” In Kortenaken verbiedt het bestuur bijvoorbeeld - eerder symbolisch - de verkoop van vuurwerk op het grondgebied.

Toestemming van burgemeester

In 58 van de gemeenten waar je in principe vuurwerk mag afsteken, heb je wel toestemming nodig van de burgemeester. “Wie het wil laten knallen, heeft hiervoor toestemming nodig van mij”, aldus burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD). “Deze toestemming moet schriftelijk verkregen worden. Je moet je aanvraag minstens drie weken op voorhand doorsturen.” Er wordt in veel gemeenten zodanig weinig reclame voor gemaakt dat niemand effectief een aanvraag indient. Vaak moet het ook twee tot drie weken op voorhand waardoor niemand zich de moeite troost om toestemming te vragen.

350 euro

Of u dan een grote kans hebt op een boete als u de regels overtreedt en zonder toestemming vuurwerk afvuurt? Het antwoord is nee. Verwacht u nergens aan een heksenjacht. De reden is simpel: iemand die illegaal vuurwerk ontsteekt, is zeer moeilijk op heterdaad te betrappen. Anderzijds draaien de politiediensten ook op weekendbezetting en is er veel kans dat hun aanwezigheid op een of andere nieuwjaarsfuif dringender zal zijn. Loop je toch tegen de lamp, dan valt er ergens in januari een GAS-boete van 350 euro in je brievenbus. Voor een minderjarige is dat 175 euro. In Kasterlee krijg je ook de opruimkosten aangerekend als de gemeente je afval moet opruimen.

© Klaas De Scheirder

Tot zes uur pijlen afvuren

Opmerkelijk: West-Vlaanderen is met afstand dé vuurwerkprovincie tijdens eindejaar, ook door de traditie aan zee. In 48 van de 64 gemeenten mag je, al dan niet mits toestemming van de burgemeester, het jaar letterlijk in knallen. In Deerlijk en Oostrozebeke kan je op 31 december respectievelijk 5 uur en 6 uur lang vuurwerk afschieten. Een opmerkelijke tijdsspanne. In Kuurne en Kortrijk is het zowel tijdens kerstavond als oudejaarsavond toegestaan om de lucht te laten oplichten. In die laatste is er op 16 december zelfs een voorstelling van de beschikbare vuurwerkmodellen. In Antwerpen en Brabant is het zoeken naar een gemeente waar het wel mag. In Oost-Vlaanderen en Limburg zijn er wat meer besturen die vuurwerk toelaten.

Wie niet het risico wil nemen om een zelf afgeschoten pijl te zien vliegen waar die niet hoort, kan ook naar een door de gemeente georganiseerd vuurwerk trekken. Al zijn die redelijk schaars. 17 gemeenten organiseren een eigen professioneel spektakel rond de eindejaarsperiode. 11 daarvan vinden plaats tijdens de overgang van oud naar nieuw, vooral aan de kust. Het vuurwerk op de Schelde in Antwerpen is veruit het grootste van het land, waardoor de regels elders in de stad extra streng zijn. De overtreders van vorig jaar mogen een preventief bezoek van de politie verwachten. Gent, de tweede stad van Vlaanderen, snoeit dan weer in het trekpleister van oudejaar aan de Portus Ganda. In Westerlo organiseren ze dit jaar dan weer bewust een groot vuurwerk. “In de loop der jaren hebben we gezien dat mensen daardoor niet geneigd zijn om zelf nog vuurwerk af te steken”, zegt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V).

(lees verder onder de foto)

Het vuurwerk in Antwerpen op een archiefbeeld. © Klaas De Scheirder

Na enkele coronajaren zonder veel vuurwerk, worden de vuurpijlen duidelijk terug van stal gehaald. Vlaanderen is zoals zo vaak een lappendeken van regeltjes in de laatste uren van 2022 en de eerste van 2023. Een algemene richtlijn zonder compromis zou duidelijkheid brengen, maar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuitte in 2019 al op zijn limieten toen zijn algemeen verbod zag teruggedraaid worden door het Grondwettelijk Hof. Zolang gemeenten zelf mogen beslissen wat ze al dan niet toelaten, zal er in de realiteit ook de komende jaren weinig veranderen.

