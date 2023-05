De examens komen eraan: op deze 81 blokplaatsen in Vlaanderen kan je in alle rust studeren

De examens staan voor de deur en dat betekent voor duizenden Vlaamse studenten dat de blokperiode is aangebroken. Samen studeren blijkt gunstig voor de resultaten. Daarom lijsten wij plekken op waar je in alle rust kunt blokken over heel Vlaanderen. Van het MAS in Antwerpen tot de Ghelamco Arena in Gent: hier leg jij de basis voor een grote onderscheiding.

ANTWERPEN

MAS in Antwerpen

Studeer je graag met een prachtig zicht over de stad? Dan is het MAS jouw ideale studieplek in juni. In de wandelboulevard van het museum zijn dagelijks 14 plaatsjes voor studenten voorzien. Bovendien kunnen de blokkende studenten tijdens hun pauzes het museum bezoeken. Daarvoor moeten ze enkel een polsbandje vragen aan de receptie. Je neemt best wel een hoofdtelefoon of dopjes mee, want het kan soms rumoerig zijn in de wandelboulevard.

Waar? Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen

Wanneer? Nog tot woensdag 28 juni, elke dag van 9.30 tot 23.30 uur

Telenet in Mechelen

Je kan in Mechelen niet enkel studeren in de bibliotheek, maar ook op enkele andere leuke plekken. Zo zet het hoofdkantoor van Telenet aan de Liersesteenweg (40 studieplekken) de deuren open voor blokkende studenten en ook het ABVV (10 studieplekken) en Crescendo CVO (60 studieplekken). Daar kan je mits reservatie terecht. Op vrijdagavond om 18 uur worden de reservaties opengesteld voor de daaropvolgende week.

Waar? Liersesteenweg 4, Mechelen

Wanneer? Elke weekdag van 9 tot 17.30 uur (aanmelden voor 9.30 uur)

Jeugdhuis Wollewei in Turnhout

Volledig scherm Studenten kunnen van 19 mei tot eind juni blokken in Jeugdhuis Wollewei in Turnhout. © Ton Wiggenraad

Turnhoutse studenten kunnen zich voorbereiden op de examens in een vertrouwde omgeving. Jeugdhuis Wollewei zet namelijk de deuren open op weekdagen voor alle studenten. Er is wifi voorzien en je kan er ook een drankje nuttigen tijdens de openingsuren van het jeugdhuis. Reserveren is niet verplicht, maar de plekjes zijn beperkt.

Waar? Draaiboomstraat 6, Turnhout

Wanneer? Van vrijdag 19 tot vrijdag 30 juni 2023, elke weekdag van 8.30 tot 18 uur

OOST-VLAANDEREN

Ghelamco Arena in Gent

Volledig scherm Studenten kunnen dit jaar opnieuw komen blokken in de Ghelamco Arena (archiefbeeld). © Wannes Nimmegeers

Studeren in het stadion van een voetbalclub? Het kan in Gent! De Ghelamco Arena is een van de meer dan vijftig locaties waar je als student in Gent terechtkan. Het stadion opent vanaf 1 juni haar deuren voor zij die zich willen voorbereiden op hun examens. 25 studenten kunnen er elke weekdag tussen 8 en 18 uur terecht om zich helemaal te concentreren op hun studieboeken. En dat mét zicht op het veld van de ‘Buffalo’s’ van KAA Gent. Inschrijven kan via de website van Stad Gent.

Waar? Ottergemsesteenweg Zuid 808, Gent

Wanneer? Vanaf 1 juni van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur.

Huis Meheus in Zulte

Studeren in de salons van een villa met een geschiedenis die terug gaat tot in de achttiende eeuw? Dat kan in Huis Meheus. De bekendste villa van Olsene is nog maar enkele maanden opnieuw geopend voor het publiek, maar in mei en juni wordt de zolder van het huis volledig ingericht als rustige blokplek voor studenten uit de gemeente. Er is gratis wifi, maar je neemt best je eigen drank en glas mee.

Waar? Kerkstraat 36, Olsene (Zulte)

Wanneer? Tijdens de blokperiode van 8 tot 20 uur.

Koetshuis in Denderleeuw

Elke blokperiode biedt het lokaal bestuur locaties aan waar scholieren en studenten samen kunnen studeren. In het Kasteeltje worden er 30 plaatsen vrijgehouden voor blokkers. Je geniet hier niet enkel van een rustige studeeromgeving, maar je kan ook gratis gebruik maken van de stopcontacten, de Wi-Fi, een koelkast, waterkoker en van de microgolven. Kopiëren en afdrukken is mogelijk tegen betaling. Als je voor de eerste keer komt studeren is het belangrijk om de online afsprakennota in te vullen. Voor meer informatie kan je ook in de groep op Facebook terecht.

Waar? Stationsstraat 7, Denderleeuw

Wanneer? Van zaterdag 20 mei tot vrijdag 30 juni op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 9 tot 16.30 uur, op donderdag open van 9 tot 22 uur, op feestdagen en in het weekend gesloten

De Meermin in Waasmunster

Volledig scherm De Meermin in Waasmunster. © Geert De Rycke

Kan jij thuis geen stille studeerplek vinden? Kom dan van zaterdag 3 juni tot en met vrijdag 30 juni studeren in de Kloosterzaal in vrijetijdscentrum De Meermin. Je kan hier niet alleen geconcentreerd studeren, maar ook genieten van leuke ontspanningsmomenten. Zo staan er steeds twee sets spikeball en een set kubb klaar waarmee je kan pauzeren op de graszones. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Waar? Abdij van Roosenberglaan 6, Waasmunster

Wanneer? Van zaterdag 3 juni tot vrijdag 30 juni open van maandag tot vrijdag van 9 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 18 uur en zondag van 9 tot 14 uur.

WEST-VLAANDEREN

Texture in Kortrijk

Volledig scherm Museum Texture zet in juni zijn deuren open voor studenten. © Xavier Coppens

In het museum Texture kom je alles weten over de linnen- en vlasnijverheid. Er zijn ook ateliers waar je kan leren kantklossen, tuften en vlas verwerken tot linnendraad. In juni zijn studenten welkom om zich voor te bereiden op de examens. In Kaffee Damast, de gezellige en trendy museumbistro, kan je terecht voor een aperitief met tapas, een lekkere dagschotel maar ook voor een ijsje, snack of pannenkoek. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Reserveren is verplicht.

Waar? Noordstraat 28, Kortrijk

Wanneer? Van maandag 5 juni tot en met vrijdag 16 juni, elke weekdag van 8.30 tot 17 uur

Het Entrepot in Brugge

Het Entrepot is een creatieve thuis voor jongeren in Brugge en omstreken. Artiesten van alle soorten krijgen er een platform. Er staan ook feestjes, optredens en workshops op het programma. Wie wil kan hier vanaf eind mei komen studeren. Er is gratis water en een koelkast om je eigen eten en drinken in te bewaren. Wie nood heeft aan een pauze kan dat doen in de ontspanningshoek met pingpong- en voetbaltafel. Als je liever naar buiten wil is er een skatepark vlabkij. Je kan je ter plaatse aanmelden zonder reservering.

Waar? Binnenweg 4, Brugge

Wanneer? Tot en met donderdag 22 juni van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 22 uur

VLAAMS-BRABANT



Gare Maritime in Brussel

Volledig scherm Gare Maritime is één van de vele studeerplekken die ze in Brussel aanbieden. © Brik

Gare Maritime is een van de 32 study spaces van Brik in het hele Brusselse Gewest. In het lijstje staan bibliotheken, jeugdhuizen en culturele centra, maar bijvoorbeeld ook CUBE, een voormalig klooster of zelfs de Ikea van Anderlecht. Elke locatie heeft haar eigen capaciteit en eigenheid. Er is dus vast wel een plekje dat bij je past, maar Gare Maritime is één van de grootste en misschien ook wel de meest spectaculaire blokplek van de hoofdstad. Er zijn 108 plaatsen op de tweede verdieping van het gebouw van Tour&Taxis. Alles is hier aanwezig om de dag door te komen: van elektriciteit en wifi tot een koelkast en microgolfoven. Opgelet: in Gare Maritime moet je wel steeds een plaatsje reserveren.

Waar? Picardstraat 5, Brussel

Wanneer? Nog tot vrijdag 30 juni, elke dag van 9 tot 22 uur

Sint-Pieterskerk in Erps-Kwerps

De gemeente Kortenberg biedt tijdens deze examenperiode de keuze uit twee plekken om te studeren. Je kan terecht in de bibliotheek, maar wie echt een uniek plekje zoekt, moet in de Sint-Pieterskerk van Kwerps zijn. Beide locaties blijven nog open tot diep in de zomervakantie. In de bib ben je welkom tijdens de gewone openingsuren, de kerk is open van maandag tot zaterdag tussen 9 en 18 uur. Je moet er wel op voorhand inschrijven. Dat kan door een mailtje te sturen naar jeugd@kortenberg.be. Vermeld daarin zeker je naam en de dagen waarop je wil langsgaan. Opgelet: in de kerk moeten de studenten wel plaatsmaken voor begrafenissen en andere erediensten. Als dat het geval is, krijg je een mailtje van de jeugddienst.

Waar? Sint-Pietersplein 1, Kwerps

Wanneer? Nog tot vrijdag 7 juli, van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur

LIMBURG

Hard Blok Café in Borgloon

Volledig scherm Het is gezellig studeren in het Hard Blok Café in Borgloon. © Sven Gilissen

De prijs voor de blokplek met de meest originele naam gaat ongetwijfeld naar het Hard Blok Café in Borgloon. Dat is al enkele jaren een initiatief van de jeugddienst. In de tijdelijke openbare studieruimte van de bib zijn alle jongeren uit Borgloon welkom om te blokken. De uitgelaten sfeer van een Hard Rock Café vind je er misschien niet, maar de jeugddienst doet toch haar best om het er iedereen naar zijn zin te maken. Zo zijn er voldoende tafels en stoelen en gratis wifi. Zitzakken om tussendoor even uit te blazen, maken het geheel toch nog net ietsje comfortabeler. Bovendien is er ook gratis water, koffie en vers fruit en kan je gebruik maken van de microgolf. Alles is dus voorhanden om er een geslaagde blok van te maken.

Waar? Speelhof 15, Borgloon

Wanneer? In mei en juni

Dinsdag van 14 tot 18 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur

Donderdag van 9 tot 12 uur

Vrijdag van 15 tot 19 uur

Zaterdag van 10 tot 13 uur

