De Brug organiseert feest voor Sinterklaas Toon Verheijen

04 december 2018

12u52 2 Sinterklaas heeft niet alleen zijn grote stoomboot waarmee hij uit Spanje naar hier komt, maar voor de Kempense wateren heeft hij ook enkele kleine bootjes. Met een van die schuiten kwam de Sint dinsdag aan bij Sas 4 in Sint-Job-in-‘t-Goor om er de leerlingen van De Brug te bezoeken.

De bijna 500 leerlingen wachtten hem en de Zwarte Pieten geduldig op. Sinterklaas had een heel programma af te werken: onthaal van de nieuwe peutertjes die in januari starten, feest met de hele kleuterschool, lunch met de pieten en dan nog de klassen van de lagere school toespreken met zijn boek.

“De Hoofdpiet had vorige week een brief naar onze school gestuurd waarin hij gevraagd heeft of we hem konden helpen”, vertelt kleuterjuf Stefanie Lindner. “Elk jaar bezorgt Sinterklaas alle kinderen cadeautjes, snoep voor zijn verjaardag. Maar zelf viert hij zijn verjaardag eigenlijk nooit. Zwarte Piet wilde hem daarom dit jaar eens verrassen door een groot verjaardagsfeest te organiseren op onze school. Hij was er héél blij mee.”