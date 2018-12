DCA investeert 600.000 euro in hybride wagens Toon Verheijen

21 december 2018

16u18 1 Bouwbedrijf DCA investeert bijna 600.000 in de aankoop van achttien plug-in hybride wagens. De bedoeling is dat tegen 2025 het volledige wagenpark van een honderdtal wagens op groene stroom rijdt.

In 2016 bedroeg het aantal hybride bedrijfswagens nog maar 11.707 terwijl dat dat er in de eerste tien maanden van dit jaar al 14.303 zijn - oftewel een stijging van 22 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie (FEBIAC). “De redenen waarom steeds meer bedrijven voor groene wagens kiezen, zijn dikwijls niet ver te zoeken. Naast de fiscale aftrekbaarheid, zijn de kosten van elektrische en hybride wagens voor onderhoud en brandstof erg klein ten opzichte van traditionele wagens”, klinkt het bij DCA. “Deze nieuwe wagens zijn het begin van een volledige omschakeling in ons wagenpark.”

BMW-concessiehouder Centrauto uit Wijnegem leverde bij DCA in Beerse 18 plug-in hybride MINI Coopers S E Countryman ALL 4 af. De 18 wagens - die bovendien volledig beletterd zijn in de huisstijl van DCA - worden ingezet op de commerciële afdeling.