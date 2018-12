Dat kerst goed gevierd werd in Turnhout, zo leert één blik op deze glasbol Toon Verheijen

27 december 2018

11u34 13

Omwonenden van het Zegeplein in Turnhout hebben de eindejaarsperiode blijkbaar stevig ingezet, getuige de vele glazen flessen aan de glasbol. Alles beter natuurlijk dan ze her en der gewoon neer te gooien, maar een heel fraai zicht is het nu ook weer niet. Hoeveel flessen het precies zijn, valt natuurlijk niet op 1-2-3 te tellen. Maar we durven toch te gokken op enkele honderden exemplaren. Dat moeten daar dus nogal feestjes geweest zijn in de buurt.