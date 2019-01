Wintersfeer in Damme verwelkomt 4.000ste bezoeker van bloemententoonstelling Mathias Mariën

02 januari 2019

10u45 0 Damme De bloemententoonstelling in Damme is een groot succes. Op de laatste dag van 2018 verwelkomde het stadsbestuur de 4.000ste bezoeker. Dat was toen al meer dan vorig jaar over de volledige periode.

Jan en Cathérine uit Meetkerke werden door de burgemeester in het stadhuis blij verrast met een Azalea Christine Magic van Gentse kweker Hortinno. Net als de andere bezoekers waren ze vol lof over het werk van de Brugse kunstenaar Frederiek Van Pamel, die het stadhuis omtoverde in één groot bloemenfestijn. Ook in de Onze-Lieve-Vrouwekerk even verderop hangt een indrukwekkende zeshoek met een diameter van zeven meter boven het altaar. Geïnteresseerden kunnen nog tot 3 januari afzakken naar Damme.