Wintersfeer in Damme groot succes: 5.079 bezoekers palmen stadhuis in Stad Damme verwelkomt 20 procent meer bezoekers dan vorig jaar Mathias Mariën

04 januari 2019

17u28 0 Damme De tentoonstelling Wintersfeer in Damme met bloemensierkunst van de gerenommeerde kunstenaar Frederiek Van Pamel heeft voor haar tweede editie 20 procent meer bezoekers verwelkomd.

Met dit soort tentoonstellingen wil de stad aantonen dat Damme ook in de wintermaanden een bezoek waard is. Nog tot en met zondag worden de monumenten in Damme kunstige verlicht. Het ideale decors dus voor een (avond)wandeling en een restaurantbezoek. De tweede editie van Wintersfeer in Damme liep van 23 december 2018 tot 3 januari. Tijdens die periode kwamen 5.079 bezoekers langs. Dat zijn er een duizendtal meer dan de eerste editie tijdens de jaarwissel 2017-2018.

“We zijn bijzonder tevreden met de vele positieve commentaren”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We zetten als stadsbestuur in op kwaliteit en een opwaardering van het publieke domein en ons stedelijk patrimonium. Dit jaar werden ons middeleeuwse stadhuis en de kerk sfeervol aangekleed. We zijn Frederiek Van Pamel, zijn team en de grote groep vrijwilligers die hieraan meewerkten, bijzonder dankbaar.”

In de aanloop naar Wintersfeer in Damme werd onder impuls van het stadsbestuur ook al een stadsfestival met hedendaagse (woord)kunst georganiseerd in en rond het historische stadscentrum.

Uit de bezoekersstatistieken blijkt dat 80 procent van de bezoekers aan de bloemententoonstelling afkomstig is uit West-Vlaanderen. Een zesde daarvan komt uit de eigen stad. Oost-Vlaanderen vertegenwoordigt 10 procent en evenaart daarmee het aantal buitenlandse bezoekers.