Weststraat opnieuw open voor verkeer 14 juli 2018

De Weststraat, de belangrijkste verbinding tussen Vivenkapelle en Moerkerke, is heropend voor het doorgaand verkeer.





Naar aanleiding van het einde van de werken wordt een nieuw snelheidsregime ingevoerd. Stad Damme wil daarmee de verkeersveiligheid op de drukke verkeersas verhogen. Voortaan mag er in de drukst bewoonde zone maar maximum 50 kilometer per uur worden gereden.





Wie vanuit de bebouwde kom in Vivenkapelle rijdt komt, mag 70 kilometer per uur rijden. Tussen de twee verkeersgeleiders mag over een afstand van 600 meter maximum 50 kilometer worden gereden.





Verder naar Moerkerke is opnieuw 70 kilometer per uur toegelaten. Ter hoogte van de wegversmallingen werden toegankelijke bushaltes ingericht. (MMB)