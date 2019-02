Wekenlange hinder door werken aan Damse Vaart-Zuid en -Oost Mathias Mariën

18 februari 2019

14u12 0 Damme De Vlaamse Waterweg zal vanaf 18 maart werken uitvoeren aan de Damse Vaart-Zuid en -Oost. De wegen zullen tijdens deze werken afgesloten zijn voor het auto- en fietsverkeer. Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken nog voor de zomer afgerond.

De wegen op de Damse Vaart-Zuid, tussen het centrum van Damme tot aan de Sifonbrug, zijn in slechte staat en worden dus volledig uitgebroken. Onder de bestaande asfalt bevinden zich nog kasseien. Ook deze worden verwijderd en zullen vervangen worden door een betonfundering. Daarboven wordt er nieuwe asfalt gegoten. Ook het fietspad langs de Damse Vaart-Zuid, tussen het centrum van Damme tot aan de Sifonbrug, wordt vernieuwd.

Hinder

De Damse Vaart-Zuid wordt tijdens de werken volledig afgesloten tussen het centrum van Damme en de Sifonbrug. Er wordt een duidelijke omleiding voorzien. Voor het plaatselijk verkeer zal de hinder zoveel als mogelijk beperkt worden. Langs de Damse Vaart-Oost wordt er enkel gewerkt aan het fietspad. Dat zal tijdens de duur van de werken enkele weken afgesloten worden.

Nieuwe kansen voor de natuur

Op bepaalde plaatsen langs de Damse Vaart-Zuid bevindt er zich tussen de weg en fietspad momenteel heel wat steenslag. Hierdoor is natuurlijke begroeiing van de berm niet mogelijk. “Door de steenslag te verwijderen en te vervangen door verstevigd gazon geven we de natuur opnieuw alle kansen en versterken het natuurlijk karakter van de omgeving. Na de werken worden de nieuw aangelegde zones ook even afgebakend om de begroeiing mogelijk te maken”, zegt het stadsbestuur. Ook langs de Damse Vaart-Oost worden de smalle stroken steenslag, langs beide kanten van de weg, vervangen door verstevigd gazon. Ook hier krijgt de natuur weer alle kansen.