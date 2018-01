Weinig schade ondanks aangekondigde storm 02u33 0

De aangekondigde storm van dinsdagnacht heeft nergens echt grote schade toegebracht.





In de regio rond Brugge en de kust kreeg de brandweer in totaal een twintigtal oproepen binnen. In de meeste gevallen ging dat om weggewaaide dakpannen of takken die op de baan waren gewaaid. Zo was dat het geval in het Flaminckapark in Jabbeke, waar een zware tak afviel in de bosrijke villawijk en de weg versperde. De overige meldingen kwamen van mensen die water in hun kelder hadden.





"Wij kregen tijdens de nacht een elftal meldingen binnen. Grote schade was er nergens", zegt de woordvoerder van de Brugse politie. In Blankenberge en Knokke valt hetzelfde verhaal te noteren. De brandweer moest verschillende keren uitrukken, maar nergens was er een grote ravage te bespeuren. Zo moesten op de Krinkeldijk in Damme, de Natiënlaan in Knokke en de Steenkaai in Brugge grote takken en stukken van bomen geruimd worden. Rond 4 uur dinsdagnacht dreigde ook een verlichtingsarmatuur op de E40 ter hoogte van de wisselaar met de E403 het te begeven maar de brandweer kon het ding beveiligen. In de loop van de dag bleven de meldingen sporadisch binnenstromen. De situatie was overal snel onder controle.





(MMB)