Vrachtwagen ramt paaltje 29 mei 2018

02u47 0

In de Zwinstraat in Sijsele heeft een lichte vrachtwagen gisteren rond 12 uur een paaltje en een betonboord geramd. Door de botsing raakte het motorblok van de lichte vrachtwagen beschadigd en lekte er over een afstand van dertig meter motorolie op het wegdek. Omdat er gevreesd werd dat de motor vuur zou vatten, werd de brandweer erbij gehaald. De brandweer reinigde het wegdek met detergent en absorberende korrels. Niemand raakte gewond. Er waren geen andere wagens betrokken bij het ongeval. (MMB)