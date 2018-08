Voor het eerst wekelijkse markt 29 augustus 2018

Voor het eerst in haar geschiedenis krijgt Sijsele een wekelijkse markt. Vanaf dinsdag 11 september wordt het Vredeplein aan de kerk iedere dinsdagnamiddag vrijgemaakt voor een tiental marktkramers. Het initiatief komt er op vraag van de Bond van de West-Vlaamse Marktkramers. Tussen 14 en 18 uur zal er een klassieke markt worden opgetrokken, waarbij zowel plaats is voor kledij als voeding.





Het stadsbestuur hoopt vooral dat de markt een positieve impuls geeft aan het handelsgebeuren in Sijsele. In de mate van het mogelijke zal er op verscheidene data ook in randanimatie voorzien worden. Het gaat voorlopig om een proefproject van zes maanden. Nadien volgt een evaluatie.





Op het tijdstip van de markt zal er op het Vredeplein niet geparkeerd kunnen worden. Uitwijken kan naar het Lindeplein. (MMB)